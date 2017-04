04-04-2017, Martin Nuver 112Gr.

Man(19) komt om het leven bij woningbrand (Video)

Groningen - Het slachtoffer dat is overleden na een brand in een woning aan de Plantsoenstraat in Groningen, is de 19-jarige bewoner. Dat is gebleken uit onderzoek na de brandbestrijding.

Uit onderzoek van de forensische opsporing werd duidelijk dat de brand is ontstaan tijdens het koken. Het slachtoffer was op dat moment niet bij het kooktoestel en is vermoedelijk door de hevige rookontwikkeling gestikt. Een buurtbewoner waarschuwde vanmorgen de hulpdiensten nadat hij vermoedde dat er brand was uitgebroken in de woning. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de woning vol met rook. De bewoner werd uit de woning gehaald, maar de levensreddende handelingen mochten niet meer baten. De brand op de benedenverdieping van de tussenwoning ontstond vanmorgen vlak na 10.00 uur. Beeld op o.a Oogtv