04-04-2017, Martin Nuver 112Gr.

Kind(6) vast op toilet bij Timpweg

Groningen - Dinsdagmiddag om 16:30 uur kwam er een melding van dienst aan derden binnen op de Timpweg bij een soort dansstudio. Nadat we ter plaatse kwamen bleek het te gaan om een meisje van zes jaar die al een half uur vast zat op een toilet.

De deur was al niet zo best meer en nu kon van binnen en van buiten de deur niet meer open. Met een breekijzer had de brandweer de klus binnen twee minuten geklaard. Het meisje had verder niks en kon weer verder met dansen.