04-04-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

File op A7 door auto in middenberm

Leek - Dinsdagavond tijdens de avondspits is even na vijf uur een auto door onbekende oorzaak in de slip geraakt en vervolgens in de middenberm tot stilstand gekomen.

Een politiemotor en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse gekomen voor de afzetting zodat de berger veilig het voertuig uit de berm kon halen en af kon slepen. Tijdens de berging is de linker rijstrook afgesloten waardoor er al snel een file stond van ongeveer 7 kilometer vanuit Groningen richting Heerenveen. De bestuurder is met de schrik vrij gekomen.