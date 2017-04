04-04-2017, Marcel Klip 112Hoogezand.nl

Brandweer verricht metingen bij tankstation

Scharmer - De brandweer heeft dinsdagavond metingen gedaan in de shop van tankstation Veenborg langs de A7 tussen Hoogezand en Groningen.

Een medewerkster van de shop voelde zich niet goed en waarschuwde de hulpdiensten. De vrouw is in een ambulance nagekeken en later ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer van Harkstede heeft in de shop en de omgeving metingen verricht maar er is niks gemeten, wel was er een aparte geur in de shop te ruiken. Een monteur is gewaarschuwd en gaat het aircosysteem van het tankstation controleren.