Koeien dood door inademen waterstofsulfide (Video)

Steendam - (update) Tijdens het mixen van gier zijn dinsdagavond twee koeien om het leven gekomen, nadat er waterstofsulfide vrij kwam.

In de gierkelder aan de Damsterweg in Steendam werd mest verdund. Hierbij is een giftige stof vrij gekomen. Twee koeien hadden de stof ingeademd en overleden. Bij het incident raakte verder niemand gewond.

De brandweer heeft de koeienstal geventileerd, zodat de waterstofsulfide verdween. De bewoners zijn erg geschrokken.