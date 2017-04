06-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Brand verwoest fietsenhok naast Erasmusschool (Video)

Groningen - Donderdagmorgen rond 05:45 uur kregen de hulpdiensten een melding van een bijgebouw brand aan de Van Heemskerckstraat in de stad.

Ter plaatse stond een fietsenhok in lichterlaaie. Er was veel vuur en rook. De brandweer had moeite met waterwinning. De brandweer vroeg assistentie van het schuimblusvoertuig. De brandweer heeft de brand geblust. De politie onderzoekt de zaak. Er zijn geen gewonden gevallen.