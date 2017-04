05-04-2017, reklame

Bestrating.nl verhuist vanaf 8 april naar een nieuwe locatie

Assen - Bestrating.nl verhuist vanaf 8 april naar een nieuwe locatie aan de Korenmaat 18 in Assen. In 2016 was Bestrating.nl de hoofdsponsor van de 112Groningen Dag.

Je ziet ze geregeld rijden, de vrachtwagens van Bestrating.nl. Het Asser bedrijf, gestart door twee broers Martin en Bert Meijeringh, verdwijnt na 15 jaar uit de Anreperstraat.

Aan de Korenmaat wordt er momenteel gebouwd aan een gloednieuw complex met een grote showtuin. Door de groei van de afgelopen jaren is de locatie aan de Anreperstraat te klein geworden.







''De reden dat we gekozen hebben om te gaan verhuizen is dat we jullie op de nieuwe locatie een nog beter beeld kunnen geven van onze producten, in een mooie grote showtuin komen onze producten beter tot hun recht en krijgen de bezoekers een beter beeld van het eventuele eindresultaat in hun eigen tuin."

Bestrating.nl begon 15 jaar geleden aan de Anreperstraat 204, waar de beide broers begonnen met het verkopen van allerhande bestrating voor zowel de particuliere als zakelijke markt in de gehele Benelux. Dit bleek zo'n succes dat ze na 5 jaar genoodzaakt waren om te verhuizen naar Anreperstraat 189A. Ook deze locatie blijkt vandaag de dag te klein en nu volgt er dus weer een verhuizing naar een nieuwbouw-complex van 10.500 m² aan de Korenmaat 18 in Assen. Bestrating.nl telt momenteel 10 personeelsleden.

Aan het nieuwe complex wordt momenteel keihard gewerkt, zo ligt de showtuin er al voor een groot gedeelte in en zijn ze nog druk bezig met de loods en kantoren.

"We hebben veel zin om te gaan verhuizen. Natuurlijk zijn we ook apetrots op onszelf en het team, als we terug kijken naar wat we de afgelopen jaren allemaal hebben bereikt."





Bestrating.nl houdt zich ook bezig met de in- en verkoop van gebruikte bestratingmaterialen zoals oude waaltjes, dikformaat en klinkerkeien. Naast gebruikte materialen leveren zij natuurlijk ook een volledig assortiment nieuw gebakken straatstenen en een volledig assortiment beton- en sierbestrating.





"Onze klanten zijn particulieren, hoveniers, gemeenten, aannemers en bouwmaterialenhandel. Ook leveren wij nu tuinhuisjes/schuttingen etc. Zo kunnen wij producten leveren voor de gehele tuin."



U kunt natuurlijk langs komen om onze nieuwe locatie te bewonderen.(Bestrating.nl was in 2016 de hoofdsponsor van de 112GroningenDag)