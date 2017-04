06-04-2017, 112gr.

Schade goed zichtbaar na korte felle brand

Groningen - De schade was goed te zien donderdagmorgen in de Van Heemskerckstraat. Een soort omgebouwde boot die werd gebruikt als stalling ging naast een school in vuur op.

Donderdagmorgen vroeg brak de brand uit. De recherche onderzoekt de brand. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Dvhn