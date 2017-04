06-04-2017, Persbericht

Ziegler Winschoten levert drie Voertuigen aan Twente

Groningen - Donderdag 6 april heeft Ziegler Brandweertechniek drie nieuwe hulpverleningsvoertuigen overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente. De voertuigen zijn bestemd voor de brandweerposten Hengelo, Almelo en Enschede.

Een prachtig gronings product. Alle voertuigen zijn opgebouwd op een Volvo chassis, type FH 420 6x2 met X-Track hydraulische voorwielaandrijving. De chassis zijn voorzien van een gestuurde naloopas, luchtvering, een Powertronic versnellingsbak en een cabine met drie volwaardige zitplaatsen.

De zes-luiks opbouw wordt middels het Ziegler ALPAS gerealiseerd, een zeer duurzame en eenvoudig te wijzigen constructie uit aluminium panelen. Ten behoeve van de ergonomische bereikbaarheid van de bepakking is er een, in de wielkasten geïntegreerde, dubbele opstap ontworpen. Het nieuwe Z-Vision LED verlichtingssyteem verbetert het zicht op het werkgebied, daarnaast is een Fireco lichtmast CS.8605.NZ met draai- en kantelunit en een maximale hoogte van 8 meter gemonteerd. Het elektrische circuit van de opbouw wordt gevoed door een hydraulisch aangedreven generator 230V/400V – 25 kVA.

Aan de achterzijde van het voertuig is een hydraulische autolaad- en loskraan type Hiab XS 244-EP-5 HIPRO met hydraulische hijslier TC-2 gemonteerd. Deze combinatie maakt het mogelijk om eveneens onderdelen uit de opbouw van het voertuig te hijsen. Daarnaast is het voertuig voorzien van een dubbele lier. Aan de achterzijde bevindt zich een hydraulische lier type FFW-7. Deze heeft een kabellengte van 50 meter en een constante trekkracht van 70 kN. De bijbehorende afstandsbediening beschikt eveneens over de mogelijkheid om de trekkracht uit te lezen.

De voorzijde van de hulpverleningsvoertuigen zijn voorzien van een elektrische lier type DW-N6800E, met een kabellengte van 25 meter en een maximale trekkracht van 68kN.

Uit het bovenstaande blijkt dat Ziegler Brandweertechniek B.V. door de kwaliteit en compleetheid aan producten en diensten zich met enige trots “partner voor de brandweer” kan noemen.