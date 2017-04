06-04-2017, Martin Nuver 112Gr.

Opnieuw hoogtepaal Oostersluis geraakt door busje

Groningen - De 1e brug bij de Oostersluis in de stad is donderdagavond vanaf 19:00 uur tijdelijk gesloten voor verkeer. Een busje reed tegen een hoogtebalk die de maximale doorrijhoogte van 2 meter 10 aangeeft. Voor de derde keer gaat het al mis.

Het busje had forse dakschade nadat hij eerst 1 raakte en toen de andere paal optilde. Het busje was net weg toen de fotograaf kwam. Auto's moeten omrijden via de andere kant van de sluis. Schepen kunnen er nog wel door. Rijkswaterstaat repareerde de balk. Het verkeer had enige hinder. Om 21:10 uur was alleshersteld.

Juli 2017 wordt het brugdeel gerepareerd doordat het dan minder druk is door vakantie.

In Juli 2016 ging het mis

Tv Noord