De rijschoolhouder kon wel direct een geldig rijbewijs tonen, maar na enig zoekwerk, gaf de man aan dat hij de bevoegdheidspas thuis had laten liggen.

Controle bij de uitgevende instantie, het IBKI, leerde dat de bevoegdheidspas van de instructeur sinds 8 december 2015 vervallen was.

Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Omdat er sprake was van rijles, is deze rijles direct beëindigd en heeft de rijinstructeur dit ook aan zijn leerlinge meegedeeld. Hij nam vervolgens zelf plaats achter het stuur.

Een rijinstructeur moet iedere vijf jaar zijn bevoegdheid verlengen. Dit moet hij bijhouden door verschillende examens af te leggen in deze vijf jaar. Haalt een instructeur deze niet wordt zijn bevoegdheid niet verlengd en mag hij geen les meer geven voor die categorie.

Hiermee is niet alleen een economisch belang voor de rijschool, maar ook oneerlijke concurrentie en mogelijk uiteindelijk de verkeersveiligheid in het geding.