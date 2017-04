06-04-2017, Facebook

Alcomobilist door alerte getuige van A7 geplukt

Leek - Een alerte getuige zag donderdag aan het eind van de dag een auto nogal vreemd rijden over de A7 bij Leek. De getuige vertrouwde het niet en heeft de politie gebeld.

Die zijn direct naar de locatie gegaan en hebben de auto staande gehouden. De politie heeft de bij de bestuurder een blaastest afgenomen waarbij 945 ug/l geblazen werd. Dat is ruim 4x zoveel als de toegestane hoeveelheid alcohol die van toepassing was. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.