07-04-2017

Vier mensen naar ziekenhuis i.v.m. koolmonoxide Padangstraat

Groningen - Afgelopen nacht om 00:05 uur moest de brandweer voor een CO meting naar de Padangstraat in de stad. Ter plaatse waren vier mensen wat onwel en hadden hoofdpijn enz. aldus de brandweer woordvoerder.

Het huis ernaast had het gemeld. In het huis ernaast bleek ook CO(Koolmonoxide) te hangen doordat men in de woning aan het barbequen waren. Totaal werden vier mensen naar een ziekenhuis overgebracht voor behandeling van de gevaarlijke CO. De woningen zijn geventileerd.