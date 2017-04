07-04-2017, persbericht

Paasvuur Midwolde gaat weer een mooie worden !

Midwolde - Een van de grootste paasvuren van het Westerkwartier wordt elk jaar opgebouwd in Midwolde en ontstoken op tweede paasdag, dit jaar is dat maandag 17 april om ca. 20:00 uur.

De locatie is evenals voorgaande jaren op een stuk land aan de Traansterweg. De organisatie is in handen van het “ Vuurbestuur Midwolde “.

Paasvuur

Voor een paasvuur is snoeihout nodig, dat doorgaans ruim voorhanden is in Midwolde. Hiermee maken we één de grootste paasvuren van Groningen. Het bouwen van de bult en het vuur geeft behalve verkeershinder en rook ook heel veel plezier.

Dit kan op de zaterdagen voor Pasen; 8 & 15 april tussen 9:00 en 15:00 uur.

Gedurende de andere dagen is het terrein afgesloten.

Op deze twee dagen is het vaak een komen en gaan van auto’s met karretjes maar ook van trekkers met grote diepladers volgestouwd met snoeihout. Voor het lossen van alle vrachten en vrachtjes krijgt de dorpsvereniging de hulp van vele vrijwilligers uit en rond Midwolde die met een kraan of een shovel aanwezig zijn. Het lossen kan met de hand of door een aanwezige kraan. Wilt u niet zelf met uw auto het land op dan kan een trekker uw kar naar de bult rijden en weer terug. Het betreden van het land gebeurt op eigen risico.

Wilt u een grote partij snoeihout storten op een andere dag, bel dan met Jan Jaap de Boer: 06-555 97 635.

Het is belangrijk te weten dat bewerkt hout.

(verf, pijkers, pallets ed.) niet welkom is en wordt geweigerd. Ook boomstammen en stobben mogen we niet accepteren. Deze zaken dienen mee teruggenomen te worden. Op de stort is controle aanwezig.

Inleveren van snoeihout is gratis voor leden van de dorpsvereniging Midwolde. Niet leden betalen 3euro voor een auto met kar of 6euro voor groter materieel. (Trekkers, vrachtwagens)

Op de dagen van het inzamelen van het snoeihout verzoeken wij u via de Noorderweg/Traansterweg te komen en niet via de Pasop/Traansterweg. Dit i.v.m. het passeren van brede voertuigen op de Traansterweg. In geval van slecht weer kan het storten op het terrein problemen geven. Informatie hierover bij Jan Jaap de Boer

Op tweede Paasdag, dat is maandag 17 april zal de bult om ca. 20:00 uur worden aangestoken.

Daarnaast is er ook aan het inwendige van de mens gedacht. In de tent zijn hapjes en drankjes te koop.

Parkeren

Parkeren op avond van tweede paasdag aan de Traansterweg is niet mogelijk i.v.m. de bereikbaarheid voor noodhulpdiensten. U kunt op het naast gelegen Leeksterveld uw auto parkeren. Het parkeren is aangegeven met borden vanaf de op- afrit van de A7. Parkeren en toegang is gratis. Afstand naar het Paasvuur bedraagt een paar honderd meter.

Namens de Dorpsvereniging Midwolde en het Vuurbestuur