07-04-2017, Joey Lameris 112Gr.

Gewonde bij frituurbrand Studentenflat

Groningen - Vrijdagavond moest de Groninger brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Van Houtenlaan.

Ter plaatse bleek het te gaan om een frituurpan die door nog onbekende reden brand heeft gevat. De brandweer deed een korte controle in het pand. Bij de brand raakte een jongeman gewond aan zijn arm, hij werd in de ambulance gecontroleerd. Het is onbekend wat er daadwerkelijk is gebeurt. Na 20 minuten keerde men terug.

Tv Noord