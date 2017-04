08-04-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Brandje in muur van clubgebouw Scouting Nienoord (Video)

Leek - In de nacht van vrijdag op zaterdag is rond drie uur brand ontstaan in een muur achter de kachelpijp van een houtkachel. Enkele clubleden waren in het gebouw en toen men wilde gaan slapen werd rook waargenomen in het gebouw.

Al snel kwamen ze tot de conclusie dat er een brandje was in een muur, vervolgens hebben ze de 112 gebeld en is brandweer Leek ter plaatse gekomen. De leden hebben zelf een deel van de muur open gebroken om bij de brandhaard te kunnen, de brandweer heeft het verder open gemaakt, een deel isolatie verwijderd en de brand geblust met one-seven. Met een warmtebeeldcamera is de omgeving rondom de brand gecontroleerd om zeker te zijn dat er niet elders nog meer brandhaarden waren. Het clubgebouw is met een overdrukventilator geventileerd om de rookgassen te verwijderen. Na een uur kon de brandweer inpakken en weer richting de kazerne.