08-04-2017, Jeroen Bos/112Groningen

Een stapje dichterbij de 6-Minutenzone

Groningen - 1000 nieuwe burgerhulpverleners in een dag Reanimatietraining in het Noordlease Stadion voor veiliger Groningen.

Zaterdag 08-04-17 krijgen 1000 mensen in één dag een reanimatietraining om burgerhulpverlener te worden. De Hartstichting organiseert de grootschalige training in het Noordlease Stadion om burgerhulpverleners te werven, goed verspreid over Nederland. Om slachtoffers van een hartstilstand binnen de eerste cruciale zes minuten te kunnen reanimeren, is een netwerk van burgerhulpverleners nodig. In totaal zijn er in Nederland minimaal 170.000 geregistreerde burgerhulpverleners nodig voor een sluitend netwerk. Vandaag komen er 1000 burgerhulpverleners bij, een stap dichterbij een landelijke 6-Minutenzone. De training is in samenwerking met Philips Foundation georganiseerd.

Alle facetten van reanimeren



De deelnemers leerden vandaag hoe je een hartstilstand herkent, wat je dan als eerste moet doen, hoe je iemand beademt en borstcompressies geeft, in welk tempo en hoe je een AED aansluit en bedient. Voorwaarde voor gratis deelname was dat alle cursisten zich direct na afloop van de cursus inschreven als burgerhulpverlener bij het reanimatie oproepsysteem.

Nog 9.918 nodig in Nederland



Het afgelopen jaar heeft de Hartstichting zich ingezet om de doelstelling van 170.000 burgerhulpverleners te halen. De training van vandaag is een van de acties die bijdragen aan het behalen ervan. De doelstelling is nog niet gehaald. Nog 9.918 geregistreerde burgerhulpverleners zijn nodig om overal in Nederland op tijd te kunnen starten met reanimeren. “We roepen dan ook iedereen die kan reanimeren nogmaals op om zich te registreren", aldus Floris Italianer van de Hartstichting. “Als burgerhulpverlener kun je levens redden in jouw buurt!”

Levens redden bij een hartstilstand



De Hartstichting heeft het doel om iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Jaarlijks kunnen zo 2.500 levens worden gered. Om dit te kunnen bereiken, bouwt de Hartstichting aan een netwerk van burgerhulpverleners (1% van de Nederlandse bevolking), goed verspreid over het land, die in geval van nood een buurtbewoner direct kunnen helpen.

