08-04-2017, Martin Nuver 112Gr.

Gewonde bij brand Wolddijk Groningen

Groningen - Bij een brand in een woning aan de Wolddijk heeft de bewoner erger voorkomen. Op een koelkast achter in een garage was brand ontstaan vermoedelijk en dat was via de bedrading al naar boven getrokken.

Een brandblusser en later een wasterslang deed wonderen aldus de bevelvoerder. Hiermee werd erger voorkomen. Uit het dak kwam al rook. De man werd in een ambulance gecontroleerd voor rookinhallatie. Hij moest niet mee naar een ziekenhuis. Er was rook- en waterschade.