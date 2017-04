08-04-2017, Gerrie de Groot 112Gr. & Michael Huising

Gewond na auto op de kop in sloot Nieuw Beerta (Video)

Nieuw Beerta - Zaterdagavond is op de Hoofdweg in Nieuw Beerta een auto op de kop in de sloot terecht gekomen. 1 persoon raakte gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis.

De traumaheli is ingezet om eerste hulp te verlenen. De bestuurder is in een flauwe bocht vermoedelijk naast de weg terecht gekomen en is de macht over het stuur verloren. Wat de verwondingen zijn is niet bekend