Bij deze ruzie zou de verdachte met een vuurwapen hebben gedreigd. Toen de agenten in de straat aan kwamen bleek dat de verdachte inmiddels in een auto weg was gegaan. Hierop hebben meerdere agenten naar de auto uitgekeken en zagen de auto rijden aan de Zuiderweg. Tijdens de controle van de inzittenden van de auto bleek dat de verdachte, welke bijrijder was, net voor de controle de auto had verlaten. Korte hierop zagen de agenten de verdachte rijden op een scooter. Op de Minervalaan met de Zuiderweg hebben agenten geprobeerd de verdachte aan te houden. Hierbij is er door een van de politieagenten geschoten. De verdachte scooterrijder raakte hierbij niet gewond en zag kans om aan zijn aanhouding te ontkomen. De politie kreeg rond 19:30 uur de melding dat er aan de Uranusstraat een ruzie had plaatsgevonden.

Aanhouding

De verdachte Groninger heeft zich na telefonisch contact zelf gemeld bij de politie en is rond 22:00 uur aangehouden. Hierop is hij overgebracht naar het cellencomplex en daar ingesloten voor nader onderzoek. Bij de aanhouding had de verdachte geen wapens bij zich.

Onderzoek