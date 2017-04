09-04-2017, Patrick Wind 112Gr.

Schoten gelost in Hoogkerk (Video)

Hoogkerk - De politie heeft zaterdagavond om 23:00 uur onderzoek gedaan aan de Zuiderweg in Hoogkerk nadat er een aantal schoten waren gelost nabij Ruskenborg. Mogelijk was er rond 20:45 uur ook al wat gebeurt. We kregen meerdere tips binnen.

Een raam van een gebouw raakte beschadigd. Ook heeft men hulzen(3 a 4) veilig gesteld op een fietspad. Over de toedracht is nog niks bekend. De recherche deed onderzoek. De politie heeft nog niets bevestigd. Zondag volgt een persbericht.