09-04-2017, Politie.nl

Inbreker(35) op heterdaad aangehouden

Oude Pekela - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 35-jarige man uit Ter Apel aangehouden voor woninginbraak.

Een oplettende buurtbewoner hoorde rond 23.30 uur glasgerinkel bij een woning aan de Raadhuislaan. Hij ging kijken en zag daar een man in de tuin staan die een onduidelijk verhaal had waarom hij daar stond. Het werd de getuige duidelijk dat er een raam bij de woning was ingegooid om de woning binnen te gaan. De verdachte ging er vervolgens al rennend vandoor. De getuige belde de politie, ging achter de verdachte aan maar verloor hem uit het oog. Hierna is de politie een zoekactie gestart. Ook de politiehelikopter is hierbij ingezet, maar trof niets aan. Na enige tijd troffen agenten de 35-jarige verdachte op het fietspad bij de rotonde Raadhuisplein met N367. De man bleek behoorlijk onder invloed van alcohol te zijn. Hij is overgebracht naar het cellencomplex waar hij wordt verhoord nadat hij zijn roes heeft uitgeslapen. Ook burgernet is ingezet tijdens deze actie.





Woninginbraken



