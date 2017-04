09-04-2017, JP Nieuwenhuis & Johan Wildeboer

Opnieuw auto`s vernield in het weekend

Uithuizen - In de nacht van zaterdag op zondag werden meerdere auto's op de Ulbrandahof en de Brouwerijstraat te Uithuizen vernield. Wie de daders zijn is onbekend.

Er waren deuken in auto's getrapt en er waren spiegels van auto's vernield. Mocht je informatie hebben over deze vernielingen dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie 09008844 of met Meld Misdaad Anoniem 0800700.