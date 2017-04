09-04-2017, Martin Nuver & patrick Wind & J. Lameris

Demonstraties in binnenstad vrij rustig verlopen (Video)

Groningen - Pegida Nederland was ook al zaterdag al actief in de stad.

Zondag 9 april om 14:00 uur demonstreert Pegida op de Vismarkt. Op de Grote Markt is een tegendemonstratie. De politie moet beide groepen uit elkaar houden. Wij zijn er ook bij voor een verslag. Zondagavond laat een video online. Op de Vismarkt waren wat opstootjes. Er was veel politie op de been. Een groep anti-fascisten zocht zondagmiddag de confrontatie op met de demonstranten van anti-islambeweging. Beelden maandag op Oogtv om 17:30