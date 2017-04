09-04-2017, Michael Huising 112Gr.

Buitenbrand Borgerswold in Veendam

Veendam - Zondagmiddag rond 17.15 uur werd er een buitenbrand gemeld in recreatiepark Borgerswold.

Er bleek een stuk gras rondom een naaldboom in brand te staan. Met 1 straal hoge druk was de brand snel geblust. Oorzaak van de brand is onbekend maar de kans is groot dat het is aangestoken.