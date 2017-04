10-04-2017, Politie.nl

35-jarige man aangehouden na dreiging met vuurwapen in Hoogezand

Hoogezand - De politie heeft zondagavond een 35- jarige man uit Hoogezand aangehouden voor bedreiging met een vuurwapen.

Kort daarvoor kregen we de melding dat getuigen hadden gezien dat de man op het balkon van de woning aan de Reviusstraat dreigde met een vuurwapen. Hij zou buurtbewoners hebben bedreigd. Hierop werd de politie gebeld. De toegesnelde agenten konden snel de man aanhouden.

Hij is overgebracht naar het cellencomplex en vastgezet. Er is in en rondom de woning gezocht, maar er is geen vuurwapen aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.