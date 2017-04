10-04-2017, Brandweer Groningen

Steeds meer helmen kleuren rood bij Brandweer Groningen

Groningen - De vertrouwde witte helm die brandweermannen/vrouwen bij incidenten/oefeningen dragen, verdwijnt langzaam uit beeld en wordt vervangen door een rode.

De eerste rode helmen zijn begin maart uitgedeeld aan de collega’s van de stad, post Zoutkamp en post Wehe‐den Hoorn.

Uitlevering aan alle posten



Wanneer de helmen vervangen worden verschilt per post. Dit is een proces van enkele weken. Iedere

nieuwe helm wordt op de persoon passend gemaakt en geregistreerd. Daarom gaat dit in fases.

De planning is dat eind april alle brandweercollega’s een nieuwe rode helm hebben ontvangen.

Waarom rood en niet wit?

In het selectieproces voor de keuze van de nieuwe helm moest ook de kleur worden bepaald. Vanuit de

organisatie is een groep gevormd met beoordelaars. De meerderheid van deze groep heeft op basis van een

aantal overwegingen gekozen voor de kleur rood. Dit omdat deze goed zichtbaar en kleurvast is en zich

duidelijk onderscheidt van andere hulpdiensten.