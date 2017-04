11-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver montage

Loos alarm Airport Eelde: Koffer vergeten (Video)

Eelde - De terminal van Groninger Airport Eelde was dinsdagmorgen kort ontruimd.

Er stond een verdachte koffer op het vliegveld. Mogelijk is die door een reiziger achter gelaten. Toch laat de marechaussee voor alle zekerheid een speurhond vanaf Schiphol overkomen. Die is inmiddels gearriveerd.

Er staat ook een vliegtuig op Eelde met passagiers vanaf Londen. Die mogen nog niet uitstappen. (Oogtv.nl)

Update 11:00 uur: De eigenaresse van een onbeheerde koffer heeft zich telefonisch gemeld. Ze was hem in de haast vergeten. Er is niks aan de hand.

Dvhn

Oogtv (en video tv)