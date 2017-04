11-04-2017, Persbericht

Scholieren doen onderzoek naar oplossing voor de drukte in Groningen

Groningen - Wij zitten op het Alfa-college in Groningen. Voor school zijn wij bezig met het project Groningen Bereikbaar. Hiervoor moeten wij proberen om mensen uit de auto te krijgen. Het project is in samen werking met Groningen bereikbaar

De zuidelijke ringweg is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen, ongeveer van Hoogkerk tot Euvelgunne. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert. Van 2015 tot 2021 gaat de zuidelijke ringweg op de schop. De stad Groningen staat aan de vooravond van een ingrijpend infrastructureel project om de bereikbaarheid per spoor te verbeteren: Groningen Spoorzone. Bij dit project(enquete) , dat van 2016 tot 2021 duurt, worden onder meer grote ingrepen gedaan op het station van Groningen. Wij moeten ervoor zorgen dat we de de rust bewaren op de ring en in het ov

In het kader van ons project zoeken wij uit, hoe wij de mensen uit de spits kunnen krijgen in de stad Groningen. Ten eerste hebben we gekeken welke oplossingen er al zijn, en in welke mate deze werken. Dit project wordt veelal uitgevoerd met ideeën over de ov-fiets, wij wilden echter iets anders doen, dan het veelgebruikte.

Enquete (Graag invullen)