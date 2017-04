11-04-2017, Politie.nl

Politie zoekt getuigen van bedreiging in het verkeer

A28 Haren - Groningen - De politie is op zoek naar getuigen van een bedreiging op de A28. Een 25-jarige automobilist uit een klein dorp in de gemeente Eemsmond reed zaterdag rond 19.30 uur over de A28 in de richting van Groningen.

Ter hoogte van Haren kwam een bestuurder in een zwarte BMW hem achterop. Deze naderde met een hoge snelheid. Omdat de 25-jarige al op de linkerbaan reed kon de bestuurder in de BMW hem niet inhalen en haalde hem plots via rechts in. Hierbij zou hij rakelings langs de auto van de man uit Eemsmond hebben gereden. Deze man zou vervolgens voor hem rijden en op de rem trappen waardoor de man uit Eemsmond moest remmen en die vervolgens seinde met zijn lichten.

Daarna zou de bestuurder van de BMW de man uit Eemsmond meerdere malen geprobeerd hebben klem te rijden om hem zo te dwingen om te stoppen. Op het Julianaplein in Groningen werd hij wederom klemgereden, waarna de bestuurder uit de BMW stapte. Hij liep samen met een vrouw, zijn bijrijder, naar de auto van de man uit Eemsmond en probeerde het portier te openen.

Dit lukt niet. Omdat het verkeer om hen heen weer begon te rijden is het tweetal weer in de BMW gestapt en is weggereden waarna de man uit Eemsmond wist te ontkomen. Op de Frieschestraatweg is er nog een keer geprobeerd om hem klem te rijden, maar bij Kostverloren kon de man uit Eemsmond wegkomen.De man heeft aangifte gedaan van bedreiging. In zijn auto zat tevens een vrouw en twee kinderen, welke erg geschrokken zijn van het voorval.

De politie is op zoek naar getuigen van deze bedreiging. Deze kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.