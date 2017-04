12-04-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Vier maanden brommen eindigt in drugvangst

Groningen - Dinsdagmorgen is de politie naar een adres in Lewenborg gegaan om de bewoner aan te houden omdat hij nog een kleine 4 maanden moest zitten. De bewoner verzette zich hevig tijdens de aanhouding, zelfs nog nadat hij geboeid was.

In de woning troffen ze een hoeveelheid softdrug, pillen en een gestolen fiets aan. De fiets is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaresse. De politie doet verder onderzoek en de verdachte is ingesloten voor verhoor en zal ook zijn vier maanden moeten uitzitten.