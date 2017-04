12-04-2017, Martin Nuver 112Gr.

Auto contra boom op de Rijksweg

Groningen - Op de Rijksweg is woensdagavond om 22:15 uur een auto op een boom gebotst. Er raakte wonderwel niemand gewond bij het ongeluk.

De chauffeur wou net een andere auto inhalen, maar ging dat mis omdat de auto voor hem onverwachts ook linksaf ging. De wagen werd gelanceerd via een steen en schoot vervolgens over het fietspad en kwam tegen een boom naast een loempiakraam voor de AH tot stilstand.

Gelukkig waren er op dat moment geen fietsers op die plek. De auto moest door Poort worden afgesleept.De schade aan de auto was groot. Onder de motorkap zat een gat in het karter, vermoedelijk is de Audi A3 total loss.

Tv Noord