13-04-2017, redactie

Zes jaar na dato: collega's staan stil bij doodgeschoten Dick Haveman (Video)

Baflo - Dertig keer was er volgens het Openbaar Ministerie geschoten bij de arrestatie van de 25 jarige Alasem S. die op 13 april zijn vriendin Renske Hekman en vervolgens agent Dick Haveman van het leven beroofde. Zo begon een artikel 18-05-2011.

Vandaag, donderdag 13-04-2017 is het zes jaar geleden dat Renske en Dick omkwamen in Baflo. Het voelt als de dag van gister aldus velen. Veel collega`s staan stil bij de gebeurtenis.

De rechtbank had Alasam S. 26 jaar gevangenisstraf opgelegd wegens twee keer moord en twee keer poging tot moord in het Groningse dorp Baflo op 13 april 2011. Volgens de rechters staat vast dat S. op de fatale avond eerst zijn vriendin Renske Hekman met een brandblusser dood sloeg en even later politieman Dick Haveman met diens eigen dienstwapen doodschoot.

Zes jaar terug gebeurde dit drama

Straf

Dertig schoten

Verslagenheid

