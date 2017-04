13-04-2017, Frank Bakker, 112haren.nl

Buitenbrand aan de Heesterlaan in Haren snel geblust

Haren - Aan de Heesterlaan in Haren hebben buurtbewoners donderdagavond een buitenbrand geblust. Het brandje woedde in een bosje achter een woning.

Met een aantal emmers water hebben oplettende buurtbewoners het brandje geblust. De gealarmeerde brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd.