14-04-2017, Romke Notenbomer/112Marum.nl

Forse brand Nieuweweg Nuis (Video)

Groningen - Aan de Nieuweweg in Nuis is vrijdagmorgen een (vrijstaande) houten schuur door een uitslaande brand zwaar beschadigd geraakt.

De brand is mogelijk veroorzaakt door een oververhitte kachelpijp. De Marumer brandweer had het vuur na een klein kwartiertje onder controle. De hoogwerker van de brandweer uit Groningen en de brandweer van Leek waren ook opgeroepen, hun inzet was echter niet nodig.

Doordat er asbest vrijkwam is de asbestprocedure in werking gesteld. Een hond kon worden gered door de brandweer. De buren hebben enige tijd hun ramen en deuren gesloten moeten houden.

Tv Noord