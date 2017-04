14-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver redactie & Martin Baar

Man(33) neergeschoten Topaasstraat Vinkhuizen, 2 aangehouden (Video)

Groningen - Op vrijdagavond 14 april werd een 33-jarige man in zijn woning aan de Topaasstraat neergeschoten. De man raakte gewond aan zijn buik en werd door een traumaheli naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen hebben de politie signalementen geven van de verdachten. Meerdere agenten keken uit naar de verdachten en wisten even later op het Jaagpad, op basis van de signalementen, twee mannen, 22 en 23 jaar, uit Groningen aan te houden. Er wordt onderzocht wat hun rol bij dit incident is geweest. Forensische opsporing doet onderzoek in de Topaasstraat.

Waarom de 33-jarige man werd neergeschoten is nog niet bekend. We onderzoeken het schietincident en zijn op zoek naar getuigen. Heeft u nog niet met ons gesproken en heeft u informatie die van belang kan zijn bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Telegraaf

Oogtv video