14-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver redactie & Martin Baar

Man neergeschoten Topaasstraat Vinkhuizen, 2 aangehouden (Video)

Groningen - Bij een schietincident in de Topaasstraat vrijdagavond is rond 19:45 uur een man gewond geraakt. De ernst van de verwondingen zijn onbekend. De omliggende buurt was geschrokken. 112Groningen kreeg meerdere tips.

De traumahelikopter werd tijdens het incident ingezet. De politie is ter plekke bezig geweest met een sporen onderzoek. Tips zijn welkom via 0900-8844. De politiehelikopter uit Amsterdam kwam ter plaatse voor de zoektocht. Update 22:00 uur: De politie heeft twee mensen aangehouden, onderzocht wordt wat ze met de zaak te maken hebben. Persbericht zaterdag Telegraaf Oogtv video