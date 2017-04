14-04-2017, 112gr. & Martijn Huizinga

Mobiele kraan raakt in sloot bij Dorkwerd

Dorkwerd - Vrijdagavond was er een mobiele kraan (15 ton) in een sloot gekomen bij de Zijlvesterweg bij Dorkwerd.

De oorzaak is onbekend. Berger Poort heeft de kraan weer eruit gehaald. De weg was gestremd.