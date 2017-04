Na een melding van een ruzie bij een uitgaansgelegenheid in de Peperstraat troffen agenten een groep mannen aan. Agenten gingen met de portier van de uitgaansgelegenheid in gesprek. De portier verklaarde tegenover de agenten dat hij was belaagd en mishandeld door een groep mannen. Een 49-jarige man en een 22-jarige man uit de gemeente Leek werden vervolgens aangehouden. Toen de groep doorkreeg dat de twee waren aangehouden, keerde de groep zich tegen de agenten. Zij probeerden de aanhoudingen te belemmeren.

Intussen werden ook een 26-jarige man en een 27-jarige man uit de gemeente Leek aangehouden in relatie tot de eerdere ruzie bij de uitgaansgelegenheid. Het lukte de agenten om het viertal aan te houden en mee te nemen en overige omstanders op afstand te houden. De vier mannen werden overgebracht naar het politiebureau en zij werden ingesloten. Ze zitten nog vast. De politie heeft de zaak in onderzoek.