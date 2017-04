15-04-2017, 112gr.

Autobrand Harddraversplein in Appingedam

Appingedam - Bij de Jumbo aan de Harddraversplein in Appingedam is een auto volledig uitgebrand.

Het motor gedeelte van de auto stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand. Er was geen redden meer aan. De oorzaak is onbekend.