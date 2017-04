15-04-2017, Marc Dol 112Gr.

Gewonde na ongeval tussen auto en vrachtwagen (Video)

Vlagtwedde - Bij een ongeval tussen een auto en een vrachtwagen is zaterdagmiddag een automobilist gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde op de Nieuwe Weg, vlakbij de brandweerkazerne in Vlagtwedde. De bestuurder van de vrachtwagen is door ambulancepersoneel gecontroleerd. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht met verwondingen aan het been.

De trailer van de vrachtwagen, die mest vervoerde, is niet gescheurd.