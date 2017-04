16-04-2017, Johan Wildeboer - 112Groningen

Pakketten drugs bij kust Eemshaven gevonden

Eemshaven - Op verschillende locaties langs de Nederlandse kust zijn pakketten met drugs aangespoeld. De ontdekking werd zondagmorgen gedaan. Bij o.a Zeeland vond men drugs op het strand.

Maar nu ook in de Eemshaven vond men pakketten aldus de politie op Twitter. Ziet u wat verdachts liggen bel dan 112 en blijf erbij tot de politie er bij is. De politie en andere diensten surveilleren nu extra bij de kustlijn. Waarschijnlijk is het over boord gegooid bij een drugsboot.

@polgroningen (Tweet)

Verschillende pakketten met verm. drugs aangetroffen langs kust omgeving Eemshaven. Treft u zelf iets aan? Blijf bij pakket en bel 112 !