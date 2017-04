16-04-2017, Johan Wildeboer 112Gr. _ Martin Nuver

Forse file na ongeval op ringweg bij Julianaplein

Groningen - Bij het Julianaplein komende vanaf de oprit Hereweg zijn zondagmiddag om 17:00 uur vijf auto's op elkaar gebotst. Dat meldt de ANWB via Twitter.

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Er ontstond een lange file op de ringweg. 1 rijbaan was dicht. Poort heeft drie auto s afgesleept. Een paar auto`s hadden forse schade opgelopen.