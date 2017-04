17-04-2017, Roderick Spijk 112gr.

Auto over de kop bij Holwierde (Video)

Holwierde - Bij de Hogelandsterweg bij Holwierde is 2e Paasdag een auto op de kop in een sloot beland. De oorzaak is nog onduidelijk.



De auto vloog over de kop in een naast de weg gelegen sloot. De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond. Dallinga heeft de auto geborgen. Dvhn