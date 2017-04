17-04-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Paasvuur in Midwolde was weer gezellig (2x video)

Midwolde - Ook dit jaar op Tweede paasdag waren er zoals elk jaar op vele plekken in Leek en omstreken paasvuren georganiseerd.

Nadat er even voor acht uur nog enkele buien over trokken is even daarna de bult door enkele kinderen met fakkels in brand gestoken. Dit onder toeziend oog van vele mensen die onder het genot van een hapje en een drankje een kijkje kwamen nemen. Afgelopen weken heeft 'Vuurbestuur Midwolde' het erg druk gehad met het bouwen van de bult, vele mensen hebben hun snoeihout met karren naar de bult gebracht wat vervolgens opgestapeld is. Dit alles heeft er wel voor gezorgd dat het de grootste bult van de regio is van maar liefst 11,5 meter hoog. Het muzikale gedeelte werd deze avond verzorgd door het duo DJ NIJO. Video Facebook & Kiel Windeweer van boven door Theo ter Haar