18-04-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver

Forse binnenbrand in studentenpand Groningen (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen kreeg omstreeks 23:45 uur een melding van een woningbrand aan de Rodeweg/Nieuwe Ebbingestraat binnen.

De slaapkamerbrand was snel geblust. Er viel 1 gewonde en twee personen werden gecontroleerd in de ambulance. De gewonde is naar een ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is niks bekend. Stichting Salvage is ingeschakeld voor de afhandeling.

