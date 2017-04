18-04-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto’s botsen op de A7 bij Scharmer

Scharmer - Op de A7 ter hoogte van tankstation Veenborg tussen Kolham en Groningen zijn dinsdagochtend meerdere auto’s op elkaar gebotst.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Door het ongeluk ontstond er een lange file in de richting van Groningen, het verkeer kon via het tankstation het ongeluk passeren.