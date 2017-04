18-04-2017, Politie.nl

Politie zoekt getuigen van straatroof in Groningen

Groningen - In de nacht van maandag op dinsdag vond er rond middernacht een gewapende straatroof plaats.

Een 24-jarige Groninger fietste vanuit de richting van De Hunze over het fietspad van de Beijumerweg in de richting van het Total tankstation. Vlak voor de afslag naar de Sijgersmaheerd – Bekemaheerd zag hij twee onbekende gemaskerde mannen lopen die toen hij naast hen reed hem plotseling van zijn fiets trapten.

Nadat hij ten val was gekomen werd hij door de mannen met een mes bedreigd en moest hij zijn tas met inhoud afgeven. De daders renden hierna met hun buit over het fietspad weg in de richting van de Bottemaheerd. Dader 1 was een man met een wit masker, ongeveer 1.75 groot en een slank postuur. Dader 2 had dezelfde lengte, was iets gezetter en droeg een donker masker. Beide spraken Nederlands met een Arabisch accent. Bent u getuige geweest van deze straatroof of heeft u kort voor of na deze roof iets verdachts gezien, bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.