18-04-2017, Flexteam Groningen/ @POL_flexteamGRN

Ongeval letsel Garmerwolde

Garmerwolde - Dinsdagmorgen was er een ongeval letsel op de Dorpstraat/ N360 Bij Garmerwolde. Wat er exact gebeurt was is bij ons onduidelijk.

1 persoon is met verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling. Het Flexteam van de politie heeft het ongeval afgehandeld.