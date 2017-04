19-04-2017, Marcel Klip 112Hoogezand.nl & Nick Abee

Gasexplosie Julianalaan Veendam, 1 dode (2x Video)

Veendam - Bij een hevige explosie in een appartementencomplex bij de Julianalaan/ Prins Bernardlaanstaat het gebouw deels op instorten staan. Grip 2 situatie. Ook was er een felle brand. Het MMT(trauma) assisteerde de ambulancedienst.

De bovenste verdieping van het complex is weggevaagd. Rond 07.00 uur woensdagmorgen was de zware vermoedelijke (gas)explosie in het flatgebouw. De gevel is weggeslagen. De brokstukken liggen overal. Glas is stuk. De buurt is hevig geschrokken.

De politie helikopter is ook voor opnames van bovenaf. Er is 1 dode man te betreuren en 2 lichtgewonden meldt de brandweer. De politie heeft woensdagmorgen ook de bestuurder van een drone aangehouden van een lokale website aldaar. Er was een verbod i.v.m de politiehelikopter die er was en allerlei regelgeving. Mogelijk is er opzet in het spel.

De video is gemaakt vanaf een dakterras. (persplek)